نشر الاثنين ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات مقطع فيديو لفتاة تستغيث من سائق سيارة ركاب، وتعديه عليها مع زميلاتها بالسب والشتم، في محافظة كفر الشيخ، شمال مصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن استغاثة إحدى الفتيات من سائق سيارة (ميكروباص) لتعديه عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ".

وأضافت الوزارة في منشورها: "بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)".

وختمت الوزارة قائلة: "وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهم على عدد الركاب المقرر للسيارة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".