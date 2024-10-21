شاهد ما قالته هاريس عن الحرب في غزة بعد أن أعلنت إسرائيل مقتل السنوار زعيم حماس

CNN تجمع أدلة بصرية ومعلومات استخباراتية عن مقتل السنوار.. هذا ما نعرفه حتى الآن

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(CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأحد، إن وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، "أزالت عقبة" من الصراع في الشرق الأوسط عندما سُئلت كيف ستتحرك نحو وقف إطلاق النار إذا انتخبت رئيسة للولايات المتحدة.

وأضافت هاريس خلال مقابلة مسجلة على قناة MSNBC مع القس آل شاربتون: "لذا، أولاً وقبل كل شيء - انظر، سيكون الأمر صعبًا، سيكون صعبًا، لكن يتعين علينا إنهاء هذه الحرب. يتعين علينا إخراج الرهائن".

وتابعت: "وأعتقد أن وفاة السنوار أزالت عقبة أمام هذه الغاية. لذا، يتعين علينا العمل على تحقيق ذلك، ويتعين علينا العمل على تحقيق ذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهذا ما نعتزم القيام به".

الخميس الماضي، قٌتل يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه أحد العقول المدبرة لهجمات 7 أكتوبر.

وأشارت هاريس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر قريبًا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت هاريس: "استمع إلى عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قُتلوا في غزة، إنه أمر غير مقبول حقًا وعلينا أن نكون صادقين بشأن ذلك وفي الوقت نفسه، سأقف دائمًا في صف حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".