فيديو يظهر لحظة قصف دبابة إسرائيلية المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوارالشرق الأوسطنشر الجمعة، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024أظهر مقطع فيديو بثه الجيش الإسرائيلي لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار على المبنى الذي كان يتواجد فيه زعيم حركة حماس يحيى السنوار، والذي قتل بعد اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة.قد يهمك أيضًا.. "حماس" تُعلن رسميا مقتل يحيى السنوار: ننعى قائد معركة "طوفان الأقصى"مفاوض سابق خبير بالتعامل مع حماس يبين لـCNN "نتائج خطيرة" بعد مقتل يحيى السنوارقراءة المزيدأمريكاإسرائيلحماسغزة