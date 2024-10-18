أظهر مقطع فيديو بثه الجيش الإسرائيلي لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار على المبنى الذي كان يتواجد فيه زعيم حركة حماس يحيى السنوار، والذي قتل بعد اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة.

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