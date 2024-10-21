صورة لبقايا قذائف اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تسقط في البحر المتوسط في خليج حيفا، شمال إسرائيل، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن إسرائيل اعترضت خمس طائرات بدون طيار في منطقة البحر المتوسط، الاثنين، قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني في منطقة مطار بن غوريون".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، أن الطائرات المسيرة الخمس، التي تم اعتراضها، الاثنين، أُطلقت من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 30 طائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل، خلال الأسبوع الماضي، واعترضتها القوات الجوية الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن إقلاع الرحلات الجوية المغادرة في مطار بن غوريون الدولي، توقف لفترة وجيزة بعد انطلاق صفارات الإنذار في "عشرات" المستوطنات الشمالية بسبب الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لشبكة CNN، إن الرحلات المغادرة توقفت لفترة وجيزة مدتها 15 إلى 20 دقيقة بسبب الطائرات بدون طيار، بحسب تعليمات سلاح الجو الإسرائيلي، في حين لم تتأثر الرحلات القادمة.