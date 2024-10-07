الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخ أرض- أرض قادم من اليمن

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا من طراز أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، الاثنين.

وأدى الصاروخ المزعوم إلى إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة، بما في ذلك في تل أبيب.

ولم يعلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن حتى الآن على الإطلاق المزعوم للصاروخ من بلادهم.

وقبل أيام، كان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه إسرائيل من اليمن قبل وصوله إلى هدفه، وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل لتحذير الناس.

وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل ذلك استهداف تل أبيب بصاروخ باليستي من طراز "فلسطين 2" واستهداف عسقلان بطائرة دون طيار.