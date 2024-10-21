نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- ضربت غارات جوية إسرائيلية ثلاثة فروع لمؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله في بيروت، مساء الأحد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات أصابت فروع مؤسسة "القرض الحسن" المالية في حي السلم وبرج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة الأنباء أيضًا أن عمليات الإخلاء جارية في الهرمل، حيث يتم إخلاء المباني القريبة من فرع "القرض الحسن".

وفي وقت سابق الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أنه يخطط لتنفيذ ضربات موجهة على جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله لمنع وصول المجموعة إلى الموارد المالية.

تأسست جمعية القرض الحسن عام 1983، وهي مؤسسة مالية غير ربحية مرتبطة بحزب الله تقدم قروضًا خالية من الفوائد، بناءً على مبادئ الإقراض الإسلامي، للمجتمع الشيعي.