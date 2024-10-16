لأول مرة.. أمريكا تكشف عن ما قالته لإسرائيل بشأن الغارات على بيروت

بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن بلادها "تعارض" الغارات التي تشنها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحفية: "أوضحنا لإسرائيل أننا نعارض حملة القصف التي شنتها خلال الأسابيع الأخيرة في بيروت، لقد شهدنا انخفاضا في الضربات في الأيام الأخيرة، وسنستمر في مراقبتها بعناية شديدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "لديها مخاوف بشأن طبيعة الحملة"، مشيرًا إلى مخاوف محددة إلى حد كبير بشأن "الخسائر المدنية" للضربات.

وقال: "هناك ضربات محددة سيكون من المناسب لإسرائيل أن تنفذها، ولكن عندما يتعلق الأمر بنطاق وطبيعة حملة القصف التي شهدناها في بيروت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فهذا شيء أوضحناه لحكومة إسرائيل بأن لدينا مخاوف ونعارضه".

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقول فيها إدارة جو بايدن علنا إنها تعارض هذا الجانب من العملية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، فحتى الأسبوع الماضي، لم يعارض المسؤولون الأمريكيون الضربات علنا.

ولم يقل ميلر ما إذا كانت هناك عواقب في إسرائيل إذا استمرت في غاراتها على بيروت.