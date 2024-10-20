نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن ضربة نُفذت، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في جنوب بيروت، استهدفت مركز قيادة لمقر استخبارات حزب الله وورشة أسلحة تحت الأرض في المدينة.

وسبق الهجوم تحذير للسكان المحليين بإخلاء المنطقة ومحيطها، في حين أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية وقوع غارة جوية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إن غارة جوية قتلت قائدًا كبيرًا في الجبهة الجنوبية لحزب الله، واسمه الحاج عباس سلامة. مشيرا إلى أن سلامة أشرف على القتال في منطقة بنت جبيل، وأنه "نفذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إن اثنين آخرين من مسؤولي حزب الله قُتلا وهما: رضا عباس عواضة، متخصص في الاتصالات، وأحمد علي حسين، رئيس وحدة تصنيع الأسلحة.

ونفذت طائرات إسرائيلية عدة غارات جوية، السبت، في جنوب بيروت أو ما يُعرف باسم "الضاحية الجنوبية" وهي معقل لحزب الله.