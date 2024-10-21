مصر.. السيسي يدعو لتعديل اتفاق صندوق النقد.. وخبراء يحددون أبرز المطالب

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. السيسي يدعو لتعديل اتفاق صندوق النقد.. وخبراء يحددون أبرز المطالب - CNN Arabic

مصر.. السيسي يدعو لتعديل اتفاق صندوق النقد.. وخبراء يحددون أبرز المطالب

الشرق الأوسط
نشر
9 دقائق قراءة
مصر.. السيسي يدعو لتعديل اتفاق صندوق النقد.. وخبراء يحددون أبرز المطالب
Credit: NICOLAS MAETERLINCK/BELGA MAG/AFP via Getty Image

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حال شكل عبئًا على المصريين، فيما توقع خبراء اقتصاد أن تراجع مصر بعض البنود الاتفاق، سواء عن طريق إعادة جدولة مواعيد تطبيقها أو البحث عن بدائل جديدة لتنفيذها، على رأسها البند المتعلق بخفض عجز الموازنة من خلال رفع أسعار الوقود؛ لأن استمرار زيادة الوقود يؤثر سلبًا على التضخم.

وجاءت هذه الدعوات تزامنًا مع انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في واشنطن حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي ستشارك فيها مصر بوفد رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يركز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، بحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد.

أتمت مصر تنفيذ بعض من هذه الإصلاحات، وصرفت شريحتين من القرض قوامهما حوالي 700 مليون دولار، لكنها أجلت تنفيذ باقي الإصلاحات المتعلقة بمرونة سعر الصرف بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما أدى إلى توقف صرف باقي الشرائح لأكثر من عام، حتى وقعت مصر في فبراير/شباط الماضي، صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وحصلت على تدفقات ضخمة بلغت 35 مليار دولار، مما دعاها لاستكمال البرنامج مع صندوق النقد، وتحرير سعر الصرف في مارس/أذار الماضي. في المقابل رفع الصندوق قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار، وصرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

ومنذ استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات ضمن الإصلاح الهيكلي شملت رفع أسعار الوقود ثلاث مرات آخرها الجمعة الماضية، وسبقها زيادة أسعار الكهرباء والقطارات ومترو الأنفاق. وكان من المقرر إجراء المراجعة الرابعة لاتفاقية القرض في الشهر الماضي من أجل صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لمصر، قبل أن يتم إرجائها إلى ما بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للصندوق هذا الشهر، وفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقبل إجراء المراجعة، قال الرئيس المصري، في تصريحات الأحد، إن مصر نجحت في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عام 2016، وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، إلا أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أثرت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في فقدان مصر ما بين 6-7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل، مطالبًا بوضعها في الاعتبار ومراجعة موقف البرنامج مع صندوق النقد حال تسببه في ضغط لا يتحمله الناس، على حد قوله.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إن مصر لن تعدل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها ستحاول مراجعة بعض بنود الاتفاق، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين، خاصة في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري.

وفي تقريره بشأن صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر، أوصى صندوق النقد بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن وخفض معدل التضخم ووضع الديون على مسار هبوطي وتخارج الدولة من المشروعات، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويرى إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن البند المتعلق بالسيطرة على عجز الموازنة يحتاج إلى مراجعة للتوصل لبدائل جديدة لخفض هذا العجز بعيدًا عن استمرار رفع أسعار الوقود لتقليل فاتورة الدعم، لافتًا أن الحكومة حرّكت أسعار الوقود مرتين منذ الاتفاق على القرض مع صندوق النقد، بينما المواطنين غير قادرين على تحمل أية زيادة جديدة في الأسعار مستقبلًا.

ووفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، ولكنها قد تتوقف عن مراجعة الأسعار خلال الشهور الست المقبلة.

واقترح هشام إبراهيم، عدة توصيات بديلة لخفض عجز الموازنة بعيدًا عن زيادة أسعار الوقود، أبرزها المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة العامة، والإسراع في توقيع اتفاقيات جديدة في مجال اكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي لزيادة موارد البلاد من منح توقيع هذه الاتفاقيات، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من الغاز لخفض فاتورة الاستيراد لسد احتياجات قطاع الكهرباء علاوة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما اقترح الإسراع في التوصل لاتفاقيات استثمارية ضخمة في المناطق المطروحة بالبحر الأحمر مثل رأس جميلة، ورأس بناس لتدبير تدفقات جديدة على غرار رأس الحكمة.

وجمعت الحكومة المصرية 30 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس/أذار عام 2022 وحتى يونيو/حزيران عام 2024، وذلك من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي أو الجزئي من شركات مملوكة للدولة، وفق لبيانات رسمية.

وأشار أستاذ التمويل، إلى تداعيات زيادة أسعار الوقود على المواطنين، سواء ارتفاع أسعار المواصلات والمنتجات الأساسية نتيجة زيادة سعر النقل، مما سينعكس بشكل مباشر على قراءة معدل التضخم خلال الشهر الحالي، موقعًا أن ترتفع بمعدل أعلى من الشهر الماضي. واستبعد إصدار الحكومة حزمة حوافز اجتماعية لدعم رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية، وأن يتم ذلك خلال مارس/أذار المقبل وقت الإعداد لموازنة العام المالي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، إبراهيم مصطفى، إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع موارد البلاد قد تكون "مبررات قد تساعد في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لمد فترة تنفيذ بنود برنامج الإصلاح".

قد يهمك أيضاً

السيسي: يجب تعديل الاتفاق مع صندوق النقد إذا ضغط الإصلاح على الشعب بطريقة لا يمكنه تحملها

وذكر مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه يجب إعادة النظر في البند المتعلق بخفض فاتورة الدعم بالموازنة العامة ببرنامج الإصلاح؛ لأن أجور المواطنين لا تتناسب مع الزيادة في أسعار السلع والوقود خلال الفترة الحالية، مما يتطلب ضرورة تأجيل أية زيادات جديدة في الأسعار حتى لا تسبب في المزيد من الضغط على المواطنين.

وزاد حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة لمصر من 529 مليار جنيه (10.9 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية بنسبة 4.5% من الناتج المحلي إلى 635 مليار جنيه (13 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية الحالية 2024/2025 تمثل نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.

ويرى إبراهيم مصطفى أن صندوق النقد قد يوافق على مطالب مصر بإعادة جدولة تنفيذ بعض بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ مستشهدًا بـ"جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات السابقة، ومتابعته للتداعيات السلبية للأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتجه الحكومة إلى إصدار حزمة حوافز اجتماعية لتخفيف الضغط على المواطنين تشمل زيادة الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجًا، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي خلال الفترة المقبلة.

وتقول بيانات وزارة المالية إن حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية زاد إلى 18.6 مليار جنيه (382.1 مليون دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية، كما زاد الإنفاق على الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة إلى 6.5 مليار جنيه (133.5 مليون دولار) بنسبة نمو 37.4%، خلال نفس الفترة.

قد يهمك أيضاً

مصر.. توقعات بارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2024

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.