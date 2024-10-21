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كيم غطاس لـCNN: اللبنانيون يُعاقبون على خيار لم يتخذوه.. وحزب الله تضرر من حرب سوريا

(CNN)-- اتهمت وزارة الدفاع السورية إسرائيل باستهداف سيارة في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مما أسفر عن مقتل "مدنيين اثنين"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مسؤولا كبيرًا عن عمليات تحويل الأموال في حزب الله.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربة استهدفت "سيارة مدنية في حي المزة السكني في دمشق، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين" وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت الوزارة أن الضربة تسببت أيضًا في أضرار مادية "للممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة".

نشرت إذاعة شام إف إم الموالية للحكومة ومقرها دمشق مقطع فيديو، تحققت منه شبكة CNN، لآثار الغارة الجوية. يظهر الفيديو عددًا من الضباط العسكريين السوريين بالقرب من سيارة متفحمة تمامًا. كما يظهر بعض الأضرار التي لحقت بمبنى فندق غولدن مزة بالقرب من السيارة.

في وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عضوًا كبيرًا في حزب الله في سوريا، وكان مسؤولاً عن عمليات تحويل الأموال للمجموعة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "تدير وحدة حزب الله 4400 هذه الشبكة المالية. كان يديرها جعفر قصير، المعروف أيضًا باسم الشيخ صلاح، حتى تم القضاء عليه في ضربة دقيقة في بيروت في بداية أكتوبر".

وأضاف هاغاري، الاثنين "في ضربة دقيقة أخرى في سوريا، قمنا بالقضاء على خليفته"، دون ذكر اسم الشخص الذي قُتل.

في وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الدفاع السورية إن مدنيين قُتلا عندما أصابت ضربة إسرائيلية سيارة في العاصمة السورية. وعندما طلبت منه شبكة CNN التعليق، أشار الجيش الإسرائيلي إلى بيان هاغاري الصحفي بشأن الضربة في سوريا.