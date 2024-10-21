الهجوم على حيفا و"استهداف اليونيفيل".. مراسل CNN يُلقي نظرة على آخر التطورات في لبنان

(CNN)-- كان البيت الأبيض واضحًا بشأن التطورات الدبلوماسية بشأن الوضع في غزة أو لبنان، معترفًا بأن المفاوضات نحو وقف إطلاق النار ليست "على وشك أن تستأنف".

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، ردًا على سؤال من كايلا تاوشي من شبكة CNN الاثنين: "لا يمكنني الجلوس هنا اليوم وأخبركم أن المفاوضات على وشك أن تستأنف في الدوحة أو القاهرة أو في أي مكان آخر في هذا الشأن".

تأتي تعليقاته بعد أسابيع من محادثات وقف إطلاق النار المتوقفة. جدد الرئيس جو بايدن ونائبه كامالا هاريس الدعوات لاستئناف المفاوضات عقب مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.

وقال كيربي إن المسؤولين الأميركيين أجروا "بعض المحادثات الأولية"، مع نظرائهم الإسرائيليين و"يواصلون الانخراط في دبلوماسية مكثفة لمعرفة ما يمكن القيام به لمحاولة إيجاد مسار لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وأضاف أن الولايات المتحدة أعربت أيضًا عن "رغبة قوية في معرفة ما يمكن القيام به لإيجاد مسار دبلوماسي للمضي قدمًا لإعادة الرهائن إلى ديارهم".

وأشار كيربي إلى أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين موجود في بيروت، الاثنين، حيث يعمل "لرؤية ما يمكن أن يكون في نطاق الممكن من حيث محاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار ذي معنى".