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مصر.. تحرك رسمي ضد شركة بعد ضجة مكالمات ترويجية مخالفة للقانون

الشرق الأوسط
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مصر.. تحرك رسمي ضد شركة بعد ضجة مكالمات ترويجية مخالفة للقانون
صورة أرشيفية تعبيرية لامرأة تتحدث على الهاتف في مصر العام 2011Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الأربعاء، البدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة لقيامها بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.

جاء ذلك في بيان عن الجهاز ورد فيه: "أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة ماونتن فيو وإحالتها للنيابة لقيامها بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن، حيث تلقى الجهاز العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركة خلال الفترة الماضية، وتأكد الجهاز من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية".

وتابع الجهاز في بيانه: "كما أكد الجهاز البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون، أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، وسوف يقوم بالإعلان عن تلك الشركات المخالِفة تباعًا.. يُذكَر أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمُعاقَب عليهما بالحبس والغرامة".

وأضاف الجهاز: "الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن".

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