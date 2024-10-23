الجيش الإسرائيلي: مقتل هاشم صفي الدين خليفة حسن نصرالله المحتمل

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN ما وافق عليه نصرالله قبل يوم من اغتياله.. ماذا قال؟

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل للأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر موقع إكس: "عاجل القضاء على المدعو هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الإرهابي".

ولم يؤكد حزب الله ادعاء الجيش الإسرائيلي بعد.

في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، قال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، إن حزب الله فقد الاتصال بهاشم صفي الدين بعد أن استهدفته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يشار إلى أن صفي الدين هو ابن خالة حسن نصرالله، ودرس الاثنان معًا في إيران في أوائل الثمانينيات. وكان صفي الدين منتقدًا شرسًا لإسرائيل والغرب، ولديه تحالفات وثيقة مع المسؤولين الإيرانيين.

وكان صفي الدين يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحتى وفاة نصرالله، كان يعتقد أنه أقرب ورثته المحتملين في هذا المنصب.