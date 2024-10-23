غزة ستعود 69 عاما إلى الوراء بالتنمية بسبب الحرب.. تقرير أممي يوضح

اتخذت منعطفًا مأساويًا.. عملية إسقاط لمساعدات إنسانية جوًا تقتل طفلًا في غزة

(CNN)-- حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد من أن تأثير الحرب في غزة يمكن أن يمحو "أكثر من 69 عاما من التقدم" في القطاع المزدحم، قائلة إنه من المتوقع قياس المؤشرات الرئيسية مثل متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم والدخل ومستوى المعيشة. لينخفض ​​إلى المستوى المقدر لعام 1955.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه بدون "رفع القيود الاقتصادية، وتمكين التعافي، والاستثمار في التنمية، قد لا يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم إلى الأمام من خلال الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: "تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه وسط المعاناة المباشرة والخسائر المروعة في الأرواح، تتكشف أيضًا أزمة تنموية خطيرة - أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة".

ويأتي التقرير في الوقت الذي يسافر فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط "للتأكيد على الحاجة إلى رسم مسار جديد للمضي قدما يمكّن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم متحررين من طغيان حماس"، وفقا لبيان صادر عن المنظمة.

ويقول التقرير، الذي ينظر في تقديرات الأراضي الفلسطينية ككل، إن أكثر من 4 ملايين شخص سيتأثرون بالفقر في عام 2024، بما في ذلك 2.6 مليون شخص يعانون من الفقر حديثا. وبذلك يصل معدل الفقر إلى 74.3 بالمائة عام 2024 في كافة الأراضي الفلسطينية، بحسب التقرير.