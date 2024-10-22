صور صارخة وأوضاع كارثية.. مدنيو شمال غزة لا يجدون مخرجًا للفرار من القتال

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(CNN)-- أفاد الدفاع المدني في غزة بأنه تم إنقاذ امرأة حية بعد أن حُوصرت تحت الأنقاض لمدة خمسة أيام، عقب غارة إسرائيلية في حي تل الهوى بمدينة غزة.

ظلت مي الحلو، 42 عامًا، تحت الأنقاض بعد أن ضربت غارة إسرائيلية في 15 أكتوبر/تشرين الأول، المنزل الذي كانت عائلتها تأوي إليه بعد نزوحها من أماكن أخرى في غزة.

انتشل فريق الدفاع المدني جثة واحدة وعدة جرحى من المنطقة، لكنهم عادوا الأحد بعد أن أبلغ السكان عن سماع أصوات أشخاص أحياء تحت الأنقاض.

وقال محمد الميادنة، مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني في غزة، لشبكة CNN، الثلاثاء: "توجهت طواقمنا إلى موقع الضربة، وتمكنا من إخراجها بأيدينا العارية وباستخدام معدات بدائية للغاية بما في ذلك مطرقة ثقيلة".

وأضاف: "لقد كتب الله حياة جديدة لمي... للأسف، قُتل عدد من أفراد أسرتها".

تتعافى الحلو في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بشأن الغارة في تل الهوى.