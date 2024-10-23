دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب الفنان الأردني، عمر العبدلات، الثلاثاء، على مقطع فيديو استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للعاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.

وأعاد العبدلات نشر مقطع فيديو الاستقبال ممنتجا بأغنية له قائلا بتعليق: "أردنية سعودي".

وكان نشطاء قد أبرزا موضوع النسب في حفاوة الاستقبال نظرا لزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من السعودية رجوة آل سيف والتي منحت بعد الزفاف لقب الأميرة رجوة الحسين، وكذلك "كسر البروتوكول بقيادة الأمير محمد بن سلمان للسيارة التي تقل العاهل الأردني وولي عهده.

وغادر العاهل الأردني وولي عهده، الرياض، وكان في وداعهما في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، وسفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.