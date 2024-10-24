دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فقد أكثر من 300 عامل إغاثة حياتهم في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لقاعدة بيانات أمن العاملين في مجال الإغاثة (AWSD).

يواصل العاملون في مجال الإغاثة والاستجابة للطوارئ مواجهة تحديات بالغة الشدة في مساعدة الناس في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، وهو ما ينطوي في كثير من الأحيان على مخاطر هائلة تهدد سلامتهم الشخصية.

فمنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُتل ما لا يقل عن 10 من العاملين في المجال الإنساني وأربعة من العاملين في مجال الصحة وأصيب آخرون في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك بعضهم أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويشمل هؤلاء خمسة من موظفي الأونروا وخمسة من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وتسجل قاعدة بيانات أمن العاملين في مجال الإغاثة (AWSD) الحوادث الرئيسية للعنف ضد العاملين في مجال الإغاثة، مع تقارير الحوادث من عام 1997 وحتى الوقت الحالي. وقد نشرت في آخر تقرير أن عام 2023 يعتبر الأكثر دموية لعمال الإغاثة. وأن أكثر من نصف هذه الوفيات في غزة (163 قتيلا) في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من الصراع، ومعظمها جراء الغارات الجوية.

ومنذ بداية عام 2024 حتى 24 أكتوبر، قتل حوالي 140 عامل إغاثة.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لإجمالي عدد ضحايا العاملين في مجال الإغاثة على مدار 10 سنين في الأراضي الفلسطينية.