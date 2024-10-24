دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائق دراجة في أحد شوارع مصر وما قام به من عمل مع طفلة صغيرة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية المصرية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقل دراجة نارية بسرقة قرط طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية".

وتابعت: "بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز) أنه حال خروج نجلته (طفلة - 5 سنوات) للهو أمام المنزل قام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية باستدراجها إلى أحد الشوارع الجانبية وسرقة قرطها الذهبي".

وأضافت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية)، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن القرط المستولى عليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".