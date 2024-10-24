آخر تطورات تفجيرات شركة الصناعات الفضائية في تركيا

(CNN)-- قال مسؤولون حكوميون إن مهاجمين مسلحين شنوا هجومًا "إرهابيًا" مميتًا على شركة الطيران التركية الحكومية " TUSAS" بالقرب من العاصمة أنقرة، الأربعاء، وقال وزير الداخلية، علي يرليكايا، إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون وأن مهاجمين اثنين رجل وامرأة قُتلا.

ومن بين القتلى 4 من موظفي TUSAS وسائق سيارة الأجرة الذي قاد المهاجمين إلى المنشأة، وفقًا لنائب الرئيس التركي، جودت يلما.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التحقق منه وتحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN، لحظة هز انفجار مقر TUSAS. وبعد الانفجار، شوهد شخص يحمل سلاحا ناريا وهو يركض فيما يبدو أنه موقف للسيارات.

وفي مقطع فيديو منفصل تم التحقق منه بواسطة CNN، تظهر لقطات CCTV المهاجمين وهما يرتديان حقيبتي ظهر ويحملان أسلحة، ويقتربان من مدخل مقر شركة الطيران.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. ولكن عندما سأله الصحفيون عن الرد، أشار وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن حزب العمال الكردستاني المتشدد قد يكون وراء الهجوم. ويصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ودون الخوض في تفاصيل بشأن هويات المهاجمين، قال غولر للصحفيين: "نحن (تركيا) نعاقب أعضاء حزب العمال الكردستاني غير الشرفاء كما يستحقون مرارا وتكرارا، لكن يبدو أنهم لم يتعلموا أبدا".

وقال وزير الداخلية في وقت لاحق إنه في حين أن عملية تحديد هوية المهاجمين مستمرة، فإن التقييم الأولي يشير إلى أن حزب العمال الكردستاني كان وراء الهجوم.

وقع الهجوم بعد يوم من طرح زعيم حزب الحركة القومية التركي العلاقات الكردية في البرلمان، حيث اقترح عرض إطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون إذا قام بحل المنظمة، حسبما ذكرت رويترز.

وفي وقت لاحق، الأربعاء، قصفت تركيا عدة مناطق كردية في سوريا والعراق.