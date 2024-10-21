كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين، إن نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى إسرائيل "تم نصبه" وجاهز للاستخدام عند الحاجة.

وأضاف أوستن حول نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي، في تصريحات للصحفيين الذين يسافرون معه إلى كييف: "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي قد يؤدي بدوره إلى رد مضاد من طهران ووكلائها.

ويعد نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" أحد أقوى الأسلحة المضادة للصواريخ التي يمتلكها الجيش الأمريكي، ويمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية على مدى يتراوح بين 150 إلى 200 كيلومتر (93 إلى 124 ميلا)، وبمعدل نجاح شبه مثالي خلال اختباره.

وباستخدام مزيج من أنظمة الرادار المتقدمة والصواريخ الاعتراضية، يعد نظام ثاد، هو نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الوحيد الذي يمكنه الاشتباك مع الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى وتدميرها، سواء داخل أو خارج الغلاف الجوي أثناء المرحلة النهائية من انطلاقها- أو خلال توجهها نحو هدفها.

كما رد لويد أوستن أيضا على التقارير التي تفيد بأن وثيقتين استخباراتيتين أمريكيتين سريتين للغاية تكشفان تفاصيل بعض استعدادات إسرائيل لشن ضربة على إيران، تم تسريبهما على تيليغرام، قائلا: "نحن نأخذ مثل هذه الأمور بجدية، ونحقق في ما إذا كان هناك أي نوع من الحوادث". ومع ذلك، لم يعلق على الوثيقتين على وجه التحديد، ولم يقدم أي تفاصيل بشأن التحقيق في تسريبهما.