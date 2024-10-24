وزير دفاع إسرائيل ينشر فيديو ويوضح ما سيحصل بعد ضرب إيران

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، إن الضربات المقررة على إيران ستساعد العالم على فهم عملية الاستعداد والقوة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وقال يوآف غالانت خلال زيارة لأفراد عسكريين في قاعدة حتسريم الجوية، كما ظهر في مقطع فيديو نشره مكتبه، "كل من يحاول إيذاءنا سيتضرر – وهذا ينطبق أيضا على إيران".

وشارك غالانت الفيديو على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، وكتب: "في حديثي معهم أكدت – بعد أن نهاجم إيران، الجميع سيفهم قوتكم، عملية التحضير والتدريب أي عدو يحاول إيذاء دولة إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً".

وكانت إسرائيل قد تعهدت بالرد بعد الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مما جعل المنطقة أقرب إلى صراع أوسع نطاقا.