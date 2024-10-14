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القدس (CNN)-- أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال الليل، على هجوم حزب الله المميت على قاعدة عسكرية في عمق الأراضي الإسرائيلية، الأحد.

وقال المكتب الصحفي لغالانت في بيان، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، سلط الضوء على خطورة الهجوم بطائرة بدون طيار، والذي أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة أكثر من 60 آخرين، بينهم 8 في حالة خطيرة.

وقال غالانت إن إسرائيل ستتخذ "ردًا قويًا" ضد حزب الله.

كما أبلغ غالانت، وزير الدفاع الأمريكي أن إسرائيل تتخذ "إجراءات للحفاظ على التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتجنب إلحاق الأذى بقوات اليونيفيل والمدنيين في المنطقة"، بحسب البيان الذي نشره المكتب الصحفي لغالانت، الاثنين.

وأصبحت قضية قوات اليونيفيل نقطة خلاف بين إسرائيل وحلفائها، بعد أن قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قوات حفظ السلام التابعة لها، ودخل قاعدتها بالقوة، وأوقف خدماتها اللوجيستية، وأصاب أكثر من عشرة من جنودها في جنوب لبنان.

وجاءت المكالمة الهاتفية بين أوستن وغالانت بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أنها ستنشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل.

ووصف غالانت القرار بأنه "انعكاس واضح لالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ودفاعها ضد التهديدات الجوية التي تشكلها إيران ووكلاؤها".