(CNN)-- قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "شجع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي على "التخطيط" لهجوم انتقامي ضد إيران من شأنه أن "يردع الهجمات المستقبلية ضد إسرائيل".

وأوضح المسؤول الأمريكي: "ناقش الرئيس الوضع العام مع رئيس الوزراء نتنياهو. وفي الأسبوع الماضي، شجع رئيس الوزراء على تصميم رد يعمل على ردع المزيد من الهجمات ضد إسرائيل مع تقليل خطر المزيد من التصعيد. وهذا هو هدفنا.. إنه هدف إسرائيل كذلك، كما صرحوا هذا المساء، إذا اختارت إيران الرد، فنحن على استعداد تام للدفاع مرة أخرى ضد أي هجوم".

وكان المسؤولون الأميركيون يتوقعون أن تنتقم إسرائيل من إيران قبل الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو الجدول الزمني الذي من شأنه أن يسلط الضوء على التقلبات المتزايدة في الشرق الأوسط بشكل مباشر على الرأي العام في غضون أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واتصل بايدن بنتنياهو وهو في طريقه إلى ألمانيا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول لمناقشة مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار.

وكما ذكرت شبكة CNN، فقد تم إطلاع كل من بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس على الضربات الانتقامية الإسرائيلية على إيران وكانا يتابعان التطورات عن كثب.