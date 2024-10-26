(CNN)-- قال الكاتب الإيراني المولد، أراش عزيزي، إن الضربات الإسرائيلية التي تجنبت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، السبت، تركت الإيرانيين "مرتاحين إلى حد كبير".

وتابع مؤلف كتاب "ما يريده الإيرانيون: المرأة والحياة والحرية" لشبكة CNN إنه تحدث إلى عدة مصادر بعد الهجوم وأشار إلى أن مخاوف معظم الناس لم تتحقق.

وأضاف إن إسرائيل لم تصل إلى حد مهاجمة مصافي النفط والبنية التحتية للطاقة ومرافق المياه، كما أنها لم تستهدف مسؤولين سياسيين أو عسكريين.

وبيّن عزيزي: "لقد تحدثت إلى عدة مصادر في طهران في الساعات القليلة الماضية وأعتقد أنهم يشعرون بالارتياح في الغالب"، مضيفا: "هناك من يعتقد أن إسرائيل قد تصعّد في وقت لاحق ولكن أعتقد أن إجماعهم هو أنهم لا يريدون توسيع الصراعات.."