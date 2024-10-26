في بيان لـCNN.. الجيش الإسرائيلي: الغارة على حاصبيا "قيد المراجعة"

جندي إسرائيلي يفصّل استخدامهم الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة.. ماذا قال؟

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان لشبكة CNN، إن الغارة الجوية التي شنها ليلا، والتي قتلت 3 صحفيين في لبنان، "قيد المراجعة"، وذلك بعد أن أثار الحادث غضب الحكومة اللبنانية ومنظمات مدافعة عن حرية الصحافة.

وأضاف الجيش في البيان، الجمعة، إنه ضرب مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة حاصبيا حيث زعم أن مسلحي حزب الله "كانوا داخله".

وتابع أن بعد عدة ساعات من تنفيذ الغارة، وردت "تقارير تفيد بإصابة صحفيين"، وذكر أن "الحادث قيد المراجعة".

وأظهرت لقطات تم تحديد موقعها جغرافيًا بواسطة شبكة CNN أن الغارة استهدفت بيت ضيافة في حاصبيا، وفي الفيديو، يمكن رؤية خوذة وسترة صحفية زرقاء بين أنقاض مبنى، وكان اثنان من الصحفيين القتلى يعملان في قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية، في حين كان الثالث صحفيا في قناة المنار التابعة لحزب الله، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأدان الغارة عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الإعلام زياد مكاري الذي وصفه، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأنها "اغتيال متعمد".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن الغارة "محاولة متعمدة" لترهيب الصحفيين الذين يحاولون تغطية الصراع بين إسرائيل ولبنان.

كما أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانًا "تدين فيه بشدة" الغارة، داعية المجتمع الدولي إلى معالجة عاجلة "نمط الإفلات من العقاب الذي تنتهجه إسرائيل منذ فترة طويلة" عندما يتعلق الأمر بقتل الصحفيين.