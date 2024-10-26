كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

(CNN)-- قال مصدر عسكري إسرائيلي، لشبكة CNN، إن الأهداف التي تضربها إسرائيل في على إيران لا تشمل "منشآت البنية التحتية للطاقة".

وأضاف المصدر أن الهجوم "إسرائيلي بنسبة 100٪، ولكن لا يزال هناك تعاون عميق مع الولايات المتحدة بما في ذلك في مجال الدفاعات الجوية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للولايات المتحدة أن الضربة المضادة على إيران ستقتصر على الأهداف العسكرية وليس المنشآت النفطية أو النووية، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن توجيه ضربات "دقيقة" على مواقع عسكرية في إيران، ردا على هجمات طهران على إسرائيل، مؤكدا "جاهزيته على الصعيدين الهجومي والدفاعي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بيان مصور نقلته صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكٍس"، تويتر سابقا: "ردًا على أشهر من الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بشن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".