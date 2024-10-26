أمريكا توجه رسالة إلى إيران بعد انتهاء الضربات الإسرائيلية

(CNN) -- ذكر البيت الأبيض أنه يحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل، وذلك بعد انتهاء الضربات الانتقامية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت إن البيت الأبيض يحث "إيران على وقف هجماتها على إسرائيل حتى تنتهي دوامة القتال هذه دون مزيد من التصعيد".

وأضاف: "أعلنت إسرائيل أن ردها على هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول انتهى، وكما صرح الإسرائيليون بأن ردهم كان تمرينا في الدفاع عن النفس وتجنب المناطق المأهولة بالسكان على وجه التحديد وركز فقط على الأهداف العسكرية، على عكس هجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إسرائيل".

وأكد أن الولايات المتحدة "لم تكن مشاركة في هذه العملية"، وأن بلاده تهدف إلى "تسريع الجهود الدبلوماسية وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ونحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل حتى يمكن لهذه الدوامة من القتال أن تنتهي دون مزيد من التصعيد".

وكانت إسرائيل شنت ضربات انتقامية مباشرة ضد إيران ردا على إطلاق طهران للصواريخ الباليستية في وقت سابق من هذا الشهر.