(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا بجنوب لبنان، الأحد، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الضربة وقعت في حي حارة صيدا.

تعد صيدا، التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واحدة من أكبر مدن لبنان. وتقع في منتصف الطريق تقريبًا بين صور وبيروت، وهما مدينتان ضربهما الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا منذ أن شن هجومًا بريًا في البلاد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.