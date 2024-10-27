(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، الأحد، أن أربعة جنود إسرائيليين قتلوا في معارك في جنوب لبنان.

وهذا يعني أنه تأكد مقتل 31 جنديًا إسرائيليًا داخل لبنان منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عندما شنت إسرائيل هجومًا بريًا استهدف جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأشخاص الأربعة الذين تأكد مقتلهم يوم الأحد ينتمون إلى نفس اللواء، ويشغلون مناصب قائد فصيلة، ونائب قائد، وحاخام عسكري، وجندي.

وقتل ما مجموعه 890 جنديا إسرائيليا وأفراد أمن آخرين منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن غير الواضح ما إذا كان الجنود الاربعة الذين أُعلن عن مقتلهم، الأحد، ضمن هذا الرقم.

وفي لبنان، قُتل أكثر من 2500 شخص وجُرح أكثر من 12 ألفاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقالت وزارة الصحة والأطباء الذين تحدثت إليهم شبكة CNN إن مئات الضحايا كانوا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، بالإضافة إلى العشرات من المسعفين. ونزح نحو 1.2 مليون لبناني خلال الحرب، كما نزح حوالي 63500 إسرائيلي في شمال إسرائيل على الجهة المقابلة من الحدود.