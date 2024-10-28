نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- تعهدت إيران، الأحد، بالرد على الضربات الإسرائيلية على البلاد، التي تقول طهران إنها قتلت خمسة أشخاص، لكنها قالت إنها لا تسعى إلى الحرب.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة (إرنا): "نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا سندافع عن حقوق الشعب والأمة، وسنقدم ردًا مناسبًا على عدوان الكيان الصهيوني".

وأضاف بزشكيان: "على مدى السنوات الـ 45 الماضية، أثبت شعبنا العزيز والجمهورية الإسلامية الإيرانية أنهما لن يستسلما أبدًا لأي معتد".

وحذّر الرئيس الإيراني من أن التوترات ستتصاعد إذا "واصلت إسرائيل عدوانها وجرائمها".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أيضًا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد على أي عدوان من جانب إسرائيل في "الوقت المناسب".

وقالت إسرائيل إن ضرباتها على إيران، الجمعة، أصابت أهدافًا عسكرية وكانت ردًا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذّر رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، يوم الأحد من أن أي تهديد ضد بلاده سيتم التعامل معه عسكريًا.

وقال هاليفي: "رسالتنا واضحة للغاية، وهي تتصل بالأحداث التي وقعت في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة - أي تهديد، في أي مكان، وفي أي وقت، سنعرف كيف نصل إليه، وسنعرف كيف نضرب".

وأضاف أن إسرائيل "استخدمت جزءًا فقط" من قدراتها العسكرية خلال الضربات التي شنتها السبت على إيران.

وقال: "سنرى الآن كيف تتطور الأمور. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات في كل ساحة".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه أجرى مكالمات هاتفية مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني وضغط من أجل "خفض التصعيد".

وقال لامي على منصة إكس (تويتر سابقًا): "ستكون الحرب الإقليمية كارثية ولا تخدم مصلحة أحد".