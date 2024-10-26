أهداف وطريقة الهجوم الإسرائيلي على إيران.. إليكم ما كشفته مصادر لـCNN

أعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح السبت انتهاء عمليتها العسكرية ضد إيران بعد ضرب أهداف عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف منشآت تصنيع الصواريخ بالإضافة إلى أنظمة صواريخ أرض جو.

وأفادت مصادر لشبكة CNN أنه كانت هناك ثلاث موجات من الغارات الجوية الإسرائيلية.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، أليكس ماركوارت من واشنطن.