أهداف وطريقة الهجوم الإسرائيلي على إيران.. إليكم ما كشفته مصادر لـCNN

أهداف وطريقة الهجوم الإسرائيلي على إيران.. إليكم ما كشفته مصادر لـCNNالشرق الأوسطنشر السبت، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024أعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح السبت انتهاء عمليتها العسكرية ضد إيران بعد ضرب أهداف عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.ووفقا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف منشآت تصنيع الصواريخ بالإضافة إلى أنظمة صواريخ أرض جو.وأفادت مصادر لشبكة CNN أنه كانت هناك ثلاث موجات من الغارات الجوية الإسرائيلية.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، أليكس ماركوارت من واشنطن.قراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانلبنانالجيش الإسرائيليالجيش الإيرانيحزب اللهغزة