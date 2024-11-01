السعودية: القبض على مواطنين اثنين ومقيم مصري و25 إثيوبيا لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، القبض على مواطنين اثنين ومقيم مصري وعدد من حملة الجنسية الإثيوبية في عدة مناطق، لترويجهم وتهريبهم مواد مخدرة متنوعة في المملكة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة السعودية في بيان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأضافت الداخلية السعودية في بيان ثان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، طبقا لوكالة "واس".

وفي بيان ثالث قالت الوزارة إن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان قبضت على 24 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 480 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان آخر: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه 3.742 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأردفت الوزارة أن "دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص"، بحسب ما ذكرت وكالة "واس" نقلا عن الوزارة.