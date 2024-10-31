طبيب أمريكي عمل بغزة لـCNN: من الصعب تلقي بعض رسائل زملائنا هناك.. ماذا قال عمن لا يستطيعون مساعدته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن الشعب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية 2024 سيختار المرشح الأفضل الذي يراه، مشددا في الوقت ذاته على أن السعودية عملت مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين بشكل ناجح، وذلك في سؤال وجه له بجلسة حوارية، الخميس، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار مع الزميلة بيكي اندرسون بـCNN.

وأكد الأمير فيصل على "قدرة بلاده في التعامل مع الأزمات في المنطقة وحفظ الاستقرار".

وحول غزة والقضية الفلسطينية، قال الوزير السعودي إن بلاده تدعم جهود وقف إطلاق النار بعد ما وصفها بـ"اللحظات المحبطة" السابقة التي أعلن فيها عن الاقتراب من التوصل لاتفاق، مؤكدا على أن "الفلسطينيين لديهم الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم الخاصة وأن إقامة الدولة الفلسطينية مرتبط بالقوانين الدولية".

وفي الشأن اللبناني، قال الوزير إن بلاده "تقف دائما مع الأشقاء في لبنان"، وأن حل الأزمة في لبنان "يعود إلى اللبنانيين وليس القوى الخارجية".