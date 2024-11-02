دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل (تعزيرا) بحق 4 مواطنين سعوديين، ويمنيين اثنين في منطقة نجران، بعد ثبوت إدانتهم بتهريب مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرتين إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من: (أحمد محمد علي قشوي آل سلامة)، و(يحيى صالح حسين الوايلي)، يمنيي الجنسية، و(هادي بن سالم بن علي المحامض اليامي)، و(سالم بن رخيم بن صالح آل منصور اليامي)، و(علي بن هادي بن سالم بن صالح آل قراد)، و(عبدالله بن أحمد بن إبراهيم شريعة)، سعوديي الجنسية، على تهريب مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرتين"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم (تعزيرًا)، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة كل من: (أحمد محمد علي قشوي آل سلامة)، و(يحيى صالح حسين الوايلي)، يمنيي الجنسية، و(هادي بن سالم بن علي المحامض اليامي)، و(سالم بن رخيم بن صالح آل منصور اليامي)، و(علي بن هادي بن سالم بن صالح آل قراد)، و(عبدالله بن أحمد بن إبراهيم شريعة)، السبت، 30/ 4/ 1446 هجرية، الموافق 11/2/ 2024 ميلادية بمنطقة نجران".