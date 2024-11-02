السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن "قصاصا" وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل (قصاصًا) بحق مواطن في منطقة نجران، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (علي بن عبدالهادي بن علي آل معروف الصيعري)، سعودي الجنسية، على قتل (خالد بن حمد بن محمد النهدي)، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا للوكالة السعودية.

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (علي بن عبدالهادي بن علي آل معروف الصيعري)، سعودي الجنسية، السبت، بتاريخ 30/ 4/ 1446 هجرية، الموافق 2/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة نجران"، طبقا لما أورد البيان.