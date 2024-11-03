الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب ومقتل أحد المهربين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الأحد، إحباط محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيانه، إن "المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر الأحد، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب وكالة "بترا".

وأضاف المصدر أن "محاولات اجتياز الحدود استمرت منذ ساعات الفجر الأولى، إذ حاولت أكثر من مجموعة الاجتياز مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة"، طبقا لما أفادت وكالة "بترا".

وأكّد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".