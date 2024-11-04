صورة أرشيفية لمقاتلين شيعة موالين للسيستاني خلال معارك ضد مسلحي "داعش" شمال مدينة كربلاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الاثنين، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية، وتحكيم سلطة القانون، ومنع كل صور التدخلات الخارجية، بحسب بيان لمكتبه نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وجاءت تصريحات السيستاني، خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان.

وأعرب المرجع الشيعي العراقي خلال اللقاء عن "أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته بشأن فرض حلول لإيقاف الحرب في لبنان وقطاع غزة، أو على الأقل تحييد المدنيين من مآسي العدوان"، حسب وصفه.

كما تحدث علي السيستاني عن "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحالي، وما يعانيه شعبه"، طبقا لما أوردت وكالة "واع".

وبحسب البيان، فقد أكد المرجع العراقي الأعلى أنه "ينبغي للعراقيين، وبخاصة النخب، أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجدّ لتحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار".

وأكد السيستاني بحسب ما نقلت عنه وكالة "واع"، أن "ذلك لا يتسنى من دون منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات". وأوضح قائلا: "لكن يبدو أن مسارا طويلا أمام العراقيين حتى يصلوا إلى تحقيق ذلك".