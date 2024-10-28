بسبب "استخدام مجاله الجوي" لضرب إيران.. العراق يتخذ خطوة ضد إسرائيل

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN) – قدّم العراق مذكرة احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام المقاتلات الإسرائيلية مجاله الجوي خلال توجيه ضربات لإيران فجر السبت، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية الإثنين.

وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، تقديم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ومجلس أمنها تضمنت "إدانة الانتهاك الصارخ" الذي قال إن إسرائيل قامت به خلال هجماتها على إيران، وفقا للوكالة.

وقال العوادي في البيان: "العراق تقدّم رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الأول الجاري".

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، وزارة الخارجية بـ"التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق"، وفق ما نقلته الوكالة.

وجاء في البيان أيضا أن "الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصاً دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة".

وأضاف البيان: "يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".