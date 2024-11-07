ماذا قالت طالبان عن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية؟

(CNN) -- ذكرت حركة طالبان الأفغانية أنها تأمل في "فصل جديد من العلاقات" مع الولايات المتحدة بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في طالبان عبد القهار بلخي، الأربعاء، إن الحركة تعرب عن أملها في أن "تتبنى الإدارة الأمريكية المقبلة نهجا عمليا لضمان التقدم الملموس في العلاقات الثنائية، مما يسمح لكلا البلدين بفتح فصل جديد من العلاقات القائمة على المشاركة المتبادلة".

وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية الدوحة الموقعة في 2020 بين طالبان والولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى "أدت إلى نهاية" ما أسماه "الاحتلال الذي دام 20 عاما" للقوات الأمريكية في أفغانستان، كما حث ترامب على القيام "بدور بناء في إنهاء الصراعات الحالية" في الشرق الأوسط.

وأثار استيلاء طالبان المفاجئ على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 انسحابا غربيا فوضويا وأنهى مهمة الولايات المتحدة التي استمرت عقدين.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة متشددة في أفغانستان، وكان أربعة رجال يتولون مناصب عليا في الحكومة احتجزتهم الولايات المتحدة في معتقل غوانتانامو في السابق، ثم أُطلق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى في 2014

كان ترامب أعلن فوزه على كامالا هاريس، في أول خطاب له من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، مع ما كشفته المؤشرات الأولية من اقترابه من حسم السابق الرئاسي لصالحه.

وقال ترامب إنه حقق "انتصارًا سياسيًا لم يشهده بلدنا من قبل"، مُعتبرًا أن ما أظهرته النتائج الأولية بمثابة "تفويض غير مسبوق" له..