كيف تمكن دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس؟العالمنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يوضح مذيع شبكة CNN، فيل ماتينغلي كيف تمكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة من هزيمة منافسته كامالا هاريس.وأيضًا.. بإحصاء CNN.. انتخاب ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكيةترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 بإحصاء CNNبـ3 نقاط.. مذيع CNN يحدد القضايا التي أثرت على هذه الانتخابات الأمريكية أكثر من غيرهاقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامبكامالا هاريس