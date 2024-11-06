كيف تمكن دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس؟

يوضح مذيع شبكة CNN، فيل ماتينغلي كيف تمكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة من هزيمة منافسته كامالا هاريس.

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