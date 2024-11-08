بالصور.. وصول قوات سعودية للمشاركة بتمرين "السهم الثاقب 2024" في مصر

مقارنة بين الجيش الإيراني ونظيره الإسرائيلي.. شاهد الفارق في ميزان القوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصلت وحدات مسلحة بالجيش السعودي إلى مصر للمشاركة في تمرينات "السهم الثاقب 2024" الذي يبدأ، السبت، الـ9 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى الـ21 من الشهر ذاته.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية، صورا من القوات المشاركة في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة السعودية، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، قوله إن "هذه المشاركة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1446هـ-1447هـ)، للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية".

وأضاف أن "القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي تشارك في التمرين بقوات فعلية"، لافتا إلى أن "التمرين السعودي المصري المشترك ’السهم الثاقب 2024‘ يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية".