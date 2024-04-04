في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجوم الذي استهدف عناصر إيرانية في العاصمة السورية وما تلاه من تهديد ووعيد من قبل طهران بالانتقام من إسرائيل، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بالأرقام بين قدرات جيشي البلدين، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لأحدث إحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول لعام 2024.

التصنيف العالمي

يأتي الجيش الإيراني في المرتبة الـ14 عالميًا، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2024، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة 17 عالميًا من بين 145 دولة.

عدد سكان

يبلغ عدد سكان إيران قرابة 87 مليون نسمة، بينهم قرابة 49 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ قرابة 9 ملايين نسمة في إسرائيل، بينهم 3.8 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش الإيراني إلى 960 ألف جندي بينهم 610 آلاف جندي فاعل و350 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي فاعل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

يمتلك الجيش الإيراني 551 طائرة حربية متنوعة، بينها 186 مقاتلة، و23 طائرة هجومية، و86 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة تدريب، و10 طائرات لتنفيذ مهام خاصة إضافة إلى 129 مروحية عسكرية، منها 13 مروحية هجومية، بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي 612 طائرة حربية متنوعة، منها 241 مقاتلة و39 طائرة هجومية، و12 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 155 طائرة تدريب، و23 طائرة لتنفيذ مهام خاصة و146 مروحية عسكرية، منها 48 مروحية هجومية.

عدد المطارات

لدى إيران 319 مطارًا صالحًا للاستخدام، مقابل 42 مطارًا صالحًا للاستخدام لدى إسرائيل في تفوق واضح لصالح طهران هنا.

القوة البحرية

هنا يبدو التفوق لصالح إيران التي يضم الأسطول البحري أكثر من 100 قطعة بحرية، منها 19 غواصة، إضافة إلى 21 سفينة دورية و7 فرقاطات و3 طرادات في مقابل 67 قطعة بحرية لدى الأسطول الإسرائيلي، منها 5 غواصات و45 سفينة دورية، بالإضافة إلى 7 طرادات.

سلاح الدبابات

يمتلك الجيش الإيراني 1996 دبابة و65765 مدرعة و580 مدفعا ذاتي الحركة و2050 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 775 راجمة صواريخ في تفوق في هذا الجانب على نظيره الإسرائيلي الذي يمتلك 1370 دبابة و43407 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني، إضافة إلى 150 راجمة صواريخ.

ميزانية الدفاع

تبلغ ميزانية الدفاع الإيرانية أكثر من 9.9 مليارات دولار مقابل 24.4 مليار دولار ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

ولكن ميزان القوى بين البلدين لا يقتصر على الجانب العددي، فهناك أيضًا الترسانة الصاروخية الإيرانية التي يمكنها تهديد المواقع الإسرائيلية، خاصة أن العمق الجغرافي للبلاد لا يقارن بحجم إيران الجغرافي الكبير، لكن بوسع إسرائيل أن تتكل على وجود الكثير من الحلفاء حول العالم، وعلى رأسهم واشنطن، التي تحرص إداراتها المتتابعة على تأكيد التزامها بأمنها.

وننوه هنا أيضًا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دورًا كبيرًا في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح الجيش الإسرائيلي الذي يمتلك العديد من المقاتلات والدبابات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة.