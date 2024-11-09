دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق متهم يحمل الجنسية الباكستانية في مكة، بعد ثبوت اتهامه وإدانته بتهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (أنور محمد خان)، باكستاني الجنسية، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الداخلية السعودية: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (أنور محمد خان)، باكستاني الجنسية، السبت 7/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 9/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا للبيان.