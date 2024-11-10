داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن "قصاصا" وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل "قصاصا" بأحد الجناة في منطقة حائل، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم (بشير بن محمد بن فراج غيثي الشمري)، سعودي الجنسية، على قتل (صالح بن محمد بن صالح السليم)، سعودي الجنسية، وذلك بضربه بأداة حادّة مما أدى إلى وفاته"، طبقا للبيان.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما نقلت وكالة "واس" عن الوزارة.

وأكدت الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (بشير بن محمد بن فراج غيثي الشمري)، سعودي الجنسية، الأحد، 8/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 10/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة حائل"، بحسب ما أورد البيان.