مصدر يوضح لـCNN ما بحثه ترامب مع وزير إسرائيلي بشأن الشرق الأوسط

إسرائيل عن ولاية ترامب الثانية: "أعظم عودة في التاريخ".. ومخاوف في غزة ولبنان وإيران

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التقى، الأحد، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في منتجع مار إيه لاغو لـ"مناقشة قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك حربي غزة ولبنان وأزمة إيران"، قبل توجه ديرمر إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضاف المصدر أن الاجتماع كان يهدف إلى "معرفة وجهات نظر ترامب الأولية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة أثناء استعداده لتولي منصبه".

يذكر أن موقع أكسيوس أول من أفاد عن الاجتماع.

وكان ديرمر وصل إلى وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، للقاء بلينكن، ويعد هذا الاجتماع أول مناقشة وجها لوجه رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث إلى ترامب 3 مرات منذ الانتخابات.

ويأتي اجتماع بلينكن وديرمر أيضًا قبل الموعد النهائي الذي تبلغ مدته 30 يوما والذي حددته إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات محددة لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة عواقب محتملة.

ولم يجب ديرمر على سؤال من CNN حول ما إذا كانت إسرائيل ستتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية لشمال غزة.

بالإضافة إلى هذه الموضوعات، من المتوقع أن يناقش بلينكن وديرمر أيضًا ملف إيران.

واستقبل ديرمر مجموعة من المتظاهرين المتجمعين خارج وزارة الخارجية، حيث كانوا يهتفون "لا نريد استخدام أموال ضرائبنا في مذابح ضد الفلسطينيين".