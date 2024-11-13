(CNN)-- أصدرت هيئة محلفين اتحادية، الثلاثاء، حكمًا بمنح ما مجموعه 42 مليون دولار لثلاثة رجال عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب ببغداد قبل أكثر من عقدين من الزمان ــ وحمّلت شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية المسؤولية عن المساهمة في الانتهاكات.

ويأتي الحكم في دعوى قضائية رفعها معتقلون سابقون في عام 2008 ضد شركة الدفاع CACI Premier Technology Inc. ومقرها فرجينيا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مركز الحقوق الدستورية ــ المنظمة التي تمثل المدعين.

ويزعم المدعون أن الحكومة الأمريكية استأجرت الشركة في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق لتقديم خدمات الاستجواب في أبو غريب، وهو مركز احتجاز تابع للجيش الأمريكي حيث تعرض معتقلون عراقيون للتعذيب الوحشي.

وحصل المدعون، سهيل الشمري، مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي، بائع فواكه، وصلاح العجيلي، صحفي، على ثلاثة ملايين دولار كتعويضات و11 مليون دولار كتعويضات عقابية، وفقًا للبيان الصحفي ووثائق المحكمة.

قال العجيلي، في البيان: ""إن النصر ليس فقط للمدعين الثلاثة في هذه القضية ضد شركة، بل هو بمثابة نور ساطع لكل من تعرض للقمع، وتحذير قوي لأي شركة أو متعاقد يمارس أشكالاً مختلفة من التعذيب أو الإساءة".

وزعم المدعون أن شركة CACI انتهكت القانون الدولي بنشر حراس قاموا بتعذيب السجناء، وفقًا للبيان.

على مدار 16 عامًا، حاولت الشركة رفض القضية أكثر من 20 مرة قبل أن يتم تقديمها للمحاكمة للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي. ألقى محامي الشركة باللوم في حالات الإساءة على الشرطة العسكرية الأمريكية التي وصفها بأنها "حفنة من التفاح الفاسد" خلال البيانات الافتتاحية في ذلك الوقت.

وقد أُعيد نظر القضية في الأسابيع الأخيرة بعد أن عجزت هيئة المحلفين عن التوصل إلى قرار بالإجماع في وقت سابق من هذا العام.

وتواصلت شبكة CNN مع شركة CACI للتعليق. وأصدرت الشركة بيانًا أعربت فيه عن خيبة أملها في الحكم وعن نيتها الاستئناف، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكانت تقارير عن سوء المعاملة والانتهاكات على نطاق واسع في أبو غريب قد خرجت إلى النور قبل أكثر من عشرين عاماً، عندما أظهرت صور مسربة معتقلين عراة ومقيدين بمقود ويتخذون وضعيات هرمية بشرية.

وفي محاكمة أبريل/نيسان، تذكر العجيلي، الذي طلب اللجوء في السويد، حالات الإذلال والضرب والتعذيب النفسي تحت أضواء شديدة وموسيقى صاخبة ــ مما جعل النوم شبه مستحيل.

وقال مركز الحقوق الدستورية إن هذه القضية تمثل المرة الأولى التي يشهد فيها الناجون من "نظام التعذيب الذي تبنته الحكومة الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول" في قاعة المحكمة ــ ووصف النتيجة بأنها "تاريخية".