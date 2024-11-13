بينيت لـCNN: هجوم الجولان سببه سياسة ضعيفة وهزيلة تعتمد على الكلام.. وهذا ما اقترحه بشأن يحيى السنوار

(CNN)-- اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لاتفاقية عمرها 50 عامًا مع سوريا، قائلة إنها شاركت في "أنشطة هندسية أساسية" تعتدي على منطقة عازلة رئيسية في مرتفعات الجولان.

"وقعت انتهاكات لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 حيث تعدت أعمال هندسية على المنطقة العازلة"، قالت قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (UNDOF)، التي حافظت على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974.

تُظهر صور الأقمار الصناعية من Planet Labs ووكالة الفضاء الأوروبية أن قوات إسرائيلية كانت تجري أنشطة حفر بالقرب من قرية جباتا الخشب السورية، الواقعة في هضبة الجولان، منذ منتصف أغسطس/آب. ويتم حفر ساتر ترابي كبير، يبلغ عرضه حوالي 40 قدمًا (12 مترًا).

يمتد الخندق الآن إلى ما يقرب من خمسة أميال (ثمانية كيلومترات).

ويستمر العمل على توسيع الخندق إلى أبعد من ذلك، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الأخيرة. في صورة التقطتها Planet Labs في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، يمكن رؤية حفارة ومركبات أخرى تعمل.

بطول 8 كيلومترات.. صور أقمار صناعية لأعمال بناء إسرائيلية في منطقة عازلة مع سوريا - Planet Labs PBC via AP Credit: Planet Labs PBC via AP

وقالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إن "أنشطة العمل الهندسي المكثفة" تجري على طول ما يسمى "خط ألفا"، الذي يفصل سوريا عن مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، مُضيفة أن البناء بدأ في يوليو/تموز ويشمل استخدام "حفارات ومعدات أخرى لتحريك الأرض مع حماية من المركبات المدرعة والجنود". كما كانت الدبابات القتالية الرئيسية التابعة للجيش الإسرائيلي موجودة أحيانًا في المنطقة منزوعة السلاح، منتهكة بذلك اتفاقية عام 1974.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إنها "تواصلت مرارًا وتكرارًا مع جيش الدفاع الإسرائيلي للاحتجاج على أعمال البناء"، الأمر الذي أثار قلق السلطات السورية، التي "احتجت بشدة أيضًا".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

خرق المنطقة العازلة

حذّرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، الثلاثاء، من أن "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة" في المنطقة العازلة "لديها القدرة على زيادة التوترات في المنطقة".

وُلدت قوة حفظ السلام وتفويضها من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وسوريا في مايو/أيار 1974، بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وقد أنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلاً عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة على جانبي المنطقة. وفي حين تظل إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميًا، فقد حافظ هذا الاتفاق إلى حد كبير على السلام بمساعدة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان.

بالنسبة لإسرائيل، فإن مرتفعات الجولان هي هضبة استراتيجية تم الاستيلاء عليها من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وضمتها رسميًا عام 1981. وتبلغ مساحة المنطقة الجبلية، التي تمتد على مساحة حوالي 500 ميل مربع، ويعيش فيها حوالي 20 ألفًا من الدروز العرب وحوالي 25 ألفًا من اليهود الإسرائيليين المنتشرين عبر أكثر من 30 مستوطنة.

كما تشترك هضبة الجولان في الحدود مع الأردن ولبنان، حيث تشن إسرائيل حربًا ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ترى إسرائيل أن مرتفعات الجولان هي مفتاح لمصالح أمنها القومي وتقول إنها بحاجة إلى السيطرة على المنطقة لصد التهديدات من سوريا والجماعات التابعة لإيران هناك.

وقالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، الثلاثاء، إنه عند التحدث إلى إسرائيل بشأن الانتهاكات، قال الجانب الإسرائيلي إن البناء "يُنفذ لغرض دفاعي لمنع العبور غير المصرح به والانتهاكات من قبل المدنيين" على طول خط ألفا على الجانب الإسرائيلي.

وقال نافار سابان، الباحث في مركز هارمون للدراسات المعاصرة والمتخصص في النفوذ الإيراني في سوريا والعراق، إن الأنشطة الإسرائيلية في الجولان من المرجح أن تكون لأغراض دفاعية، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز هياكله القائمة.

تنفذ إسرائيل منذ أشهر ضربات داخل سوريا، قائلة إنها تستهدف مصالح إيرانية أو حزب الله. في أبريل/نيسان، عقب ضربة إسرائيلية على ما قالت طهران إنه مبنى دبلوماسي في دمشق، ردت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار مباشرة على إسرائيل.

في يوليو/تموز، تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله بعد هجوم صاروخي قاتل على ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس العربية في الجولان، مما أسفر عن مقتل 12 طفلاً على الأقل. ألقت إسرائيل باللوم على حزب الله في الهجوم، وهو ما نفته الجماعة اللبنانية.

وقال سابان إن حزب الله من غير المرجح أن يحاول إثارة هجوم عسكري إسرائيلي من الجولان.

وأوضح سابان لشبكة CNN: "سوريا هي الباب الخلفي الوحيد المتبقي لحزب الله"، مضيفًا أن حزب الله لم يعمل في المنطقة ضد إسرائيل بالطريقة التي يعمل بها من جنوب لبنان. وقال إن المجموعة لا تستطيع التعامل مع "صدمة" جبهة أخرى من الإسرائيليين.

واتهمت إسرائيل سوريا في الأشهر الأخيرة بانتهاك اتفاق 1974. في يوليو/تموز، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب البنية التحتية العسكرية السورية ردًا على الخروقات المزعومة. وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يحمل جيش الدفاع الإسرائيلي الجيش السوري المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيه ولن يسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية".