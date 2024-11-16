(CNN)-- ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت، صباح السبت.

وتمثل هذه الضربات اليوم الخامس على التوالي من القصف الإسرائيلي على المنطقة المعروفة بوجود حزب الله فيها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة حارة حريك.

وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي من السكان إخلاء المنطقة قبل الغارات، قائلاً إن "المنطقة تحتوي على منشآت لحزب الله"، محددا خريطة شاركها بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) زاعما وجود لحزب الله فيها، وطلب من السكان ضرورة الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن هذه المناطق المحددة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة الجوية الثالثة أصابت مبنى لم يشمله تحذير الجيش الإسرائيلي، في حين أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي وحدد موقعه الجغرافي بواسطة CNN في حارة حريك عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد من أحد المباني بعد ضربة.

وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية، الجمعة، إلى مقتل 59 شخصا على الأقل في جميع أنحاء لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.