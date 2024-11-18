تفاؤل بموافقة "حزب الله".. مقترح أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخمًا

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(CNN) – أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الأحد، أن بطاريات المدفعية تنفذ عمليات قصف داخل الأراضي اللبنانية "وتهاجم أهدافا لدعم القوات البرية خلال عملياتها".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي علانية عن دخول بطاريات مدفعية إلى داخل لبنان. وفي السابق ظلت البطاريات على الأراضي الإسرائيلية وأطلقت النيران على قرى عبر الحدود.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان، ضمن مساعي اسرائيل لطرد حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني.

من جانبه، أضاف أدرعي أن الهدف من دخول بطاريات المدفعية القتال في لبنان هو "توسيع نطاق القصف" و" توفير دعم مدفعي للقوات المشاركة في المناورة البرية وبهدف توجيه نيران كثيفة نحو منطقة القتال".

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات المدفعية "قصفت آلاف الأهداف" حتى الآن منها مستودعات أسلحة ومواقع لحزب الله.

ويأتي استخدام بطاريات المدفعية داخل لبنان مع تصاعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وفي نفس اليوم الذي قتلت فيه الغارات الإسرائيلية المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف.

كما يحدث ذلك بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. ويراجع حزب الله حاليًا اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا تم تقديمه إلى الحكومة اللبنانية الخميس، وفقً ما ذكرته مصادر مطلعة على المفاوضات لـCNN.