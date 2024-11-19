قرقاش يُعلق على "إخفاق" مجلس الأمن بوقف العنف في السودان

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(CNN) – أعرب المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، عن أسفه لما وصفه بـ"إخفاق" مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للعنف في السودان، مشددا على ضرورة أن تكون معالجة الكارثة الإنسانية أولوية.

وكتب قرقاش عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اخفاق مجلس الامن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".

وأردف المستشار الرئاسي في الإماراتي قائلا: " أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لحماية المدنيين في السودان، خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي عُقدت الإثنين.